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В аварии на трассе «Лапотково-Ефремов» погиб мужчина

В аварии на трассе «Лапотково-Ефремов» погиб мужчина

УГИБДД по Тульской области сообщает об авариях за минувшие сутки.

16 октября в 6.50 на 29-м километре автодороги «Лапотково-Ефремов», мужчина 1962 года рождения на «Фольксвагене Джетта» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Опелем Астра» под управлением мужчины 1945 года рождения. Предположительно, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением.

В результате ДТП водитель автомобиля «Опель Астра» от полученных травм скончался на месте, водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» с телесными повреждениями был госпитализирован.

16 октября в 12.50 на 28-м километре автодороги «Тула-Алексин» мужчина 1985 года рождения на «Ауди-80», предположительно не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля и его пассажир, мужчина 1978 года рождения. Оба с различными травмами были доставлены в больницу.

сегодня, в 12:41 0
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