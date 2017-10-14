У посетительницы тульского кафе украли дамскую сумку

В дежурную часть Управления МВД по городу Туле с заявлением обратилась 37-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что когда она находилась ночью в кафе, расположенном по улице Кирова, была похищена принадлежащая ей дамская сумка с находившимся в ней имуществом. Ущерб составил почти 8 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с камер видеонаблюдения было установлено, что хищение совершила нигде не работающая и ранее судимая 26-летняя жительница Зареченского округа. Она была задержана и доставлена в дежурную часть полиции.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанной получены признательные показания. Похищенное имущество частично изъято. В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.