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У посетительницы тульского кафе украли дамскую сумку

У посетительницы тульского кафе украли дамскую сумку

Злоумышленницу нашли по записям камер видеонаблюдения.

В дежурную часть Управления МВД по городу Туле с заявлением обратилась 37-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что когда она находилась ночью в кафе, расположенном по улице Кирова, была похищена принадлежащая ей дамская сумка с находившимся в ней имуществом. Ущерб составил почти 8 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с камер видеонаблюдения было установлено, что хищение совершила нигде не работающая и ранее судимая 26-летняя жительница Зареченского округа. Она была задержана и доставлена в дежурную часть полиции.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанной получены признательные показания. Похищенное имущество частично изъято. В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

сегодня, в 18:27 +5
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