Делегация Тульской области примет участие в выставке «YOUTH EXPO»

С 14 по 22 октября в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, участниками которого станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет.

Тульская делегация - одна из самых многочисленных среди субъектов РФ. В Сочи отправились 265 студентов, 45 из них волонтеры. Ребят ждет насыщенная программа: выставка «YOUTH EXPO», «круглые столы», дискуссии, мастер-классы, и много другое.

Пространство «YOUTH EXPO» откроется в Главном Медиацентре и на территории Олимпийского парка. Стенд Тульской области будет представлен в разделе «Регионы России». Над стендом разместится декоративное «небо» - облако тульских хештегов. Слова и выражения, связанные с Тулой, образуют яркую заметную композицию, в центре которой размещается главный хештег #visittula.



Привлекать дополнительное внимание к стенду будут девушки-промоутеры, которые предложат гостям выставки совершить увлекательное путешествие из Сочи в Тулу за считанные минуты. Девушки раздадут гостям стилизованные железнодорожные билеты с информацией о мероприятиях на стенде и отрывным купоном, который можно обменять на мороженое со вкусом тульского пряника.

Сам стенд можно разделить на три тематические зоны: «Открывай», «Изучай», «Создавай».

Все желающие смогут пострелять в лазерном тире, потренироваться на симуляторе стрельбы из системы залпового огня «Смерч». На специальном тренажере можно «пройтись» по территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Также на стенде можно приобрести уникальные сувениры из Тулы: значки, открытки, картины, чехлы для гаджетов, кепки и т. д. Зона «Создавай» позволит окунуться в атмосферу тульских брендов. Здесь будут проходить мастер-классы по декорированию пряников разноцветной глазурью.



На стенде будут размещаться меловые доски со слоганом «Я создам…» и пустым пространством, в котором каждый может написать об изобретении своей мечты или оставить послание другим участникам фестиваля.



Несколько раз в день наша площадка будет превращаться в полноценную мастерскую, в которой гости выставки могут создать неповторимые шедевры совместно с тульскими мастерами, а потом взять на память уникальные hand-made сувениры.

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет представлен новый международный выставочный молодежный бренд «YOUTH EXPO» и дан старт его всемирному развитию и мировому продвижению.



«YOUTH EXPO» не просто презентует, но и дает возможности для роста и развития, помогает в поиске партнеров, расширяет аудиторию, показывает перспективные направления движения. Главная задача – сделать не закостенелый экспозиционный проект, а живой, динамичный бренд, который отвечает на современные запросы и развивающийся после фестиваля.



Выставочное пространство будет представлено тремя основными направления: «Регионы России и мира», «Новые технологии и инновации» и «История и культура». Участвовать в выставке планируют более 65 субъектов Российской Федерации и 40 зарубежных стран.