В Туле чествовали работников дорожной отрасли

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

13 октября в здании правительства Тульской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника дорожного хозяйства.

Слова поздравлений гостям праздника передал Алексей Дюмин:

- Ежегодно более двух с половиной тысяч работников отрасли в регионе совершенствуют дорожную инфраструктуру, ремонтируют и обслуживают сотни километров дорог. Расширяется дорожная сеть, увеличивается количество транспортных средств, растут объемы грузовых и пассажирских перевозок. Повышаются скорость и комфорт передвижения по региону. Вы делаете наши дороги современными, безопасными и удобными. Обеспечиваете надёжное сообщение – как между районами области, так и с другими регионами России. Благодарю вас за ответственный подход, профессионализм и преданность делу.

Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов также отметил заслуги тульских дорожников:

- Благодаря вам наши дороги с каждым годом становятся более удобными и безопасными для водителей, пассажиров и пешеходов.

Глава областного правительства также отметил, что объём дорожных работ с каждым годом увеличивается. Только за 9 месяцев этого года отремонтировано около 400 километров дорог региона и 415 улиц в населённых пунктах.

Затем отличившимся сотрудникам «Тулаавтодор» и «Тулаупрадор». дорожникам вручили региональные награды: медали «Трудовая доблесть» III степени, Благодарности губернатора Тульской области, Почетные грамоты правительства области.

Работников дорожной отрасли также поздравили первый заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Москалец, заместитель председателя Тульской городской Думы Виктор Осташов, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Тульской области Михаил Есаков.

По окончании официальной части состоялся праздничный концерт.