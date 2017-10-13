Мужчину, угрожавшего пистолетом официантке тульского кафе, отпустили под подписку о невыезде

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Привокзальный районный суд вынес решение по избранию меры пресечения подозреваемому в хулиганстве в тульском кафе. 48-летнего Сафдора З., гражданина Республики Азербайджан, отпустили под подписку о невыезде.

Отделом дознания ОП «Привокзальный» УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, ход расследования уголовного дела прокуратурой Привокзального района Тулы взят на контроль.

Напомним, 9 октября около 14.00 в пиццерии «Томато», расположенной на проспекте Ленина на Зеленстрое, 48-летний мужчина угрожал сотруднице заведения пистолетом и грозился ее убить.

На следующий день стало известно о задержании мужчины. У него был изъят предмет, который мужчина держал в руках, находясь в кафе, и направлен на исследование.

Очевидцы рассказали, что двое мужчин сидели в кафе и вели себя вызывающе: громко разговаривали, обсуждая избиение какой-то женщины. Администратор кафе сделала им замечание.

В ответ на это один из посетителей начал ей хамить и сказал: «Я тебя саму здесь застрелю! Вы думаете, 90-е закончились? Они только начинаются!»

После этого мужчины собрались уходить. Один из них пытался поскандалить с персоналом у стойки бара, заходил на кухню, а перед выходом достал пистолет, демонстративно взвел курок, немного постоял и вышел.