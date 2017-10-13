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Жители Тульской области стали меньше разводиться

Жители Тульской области стали меньше разводиться

За 9 месяцев 2017 года в регионе зарегистрировано 1178 расторжений брака.

12 октября 2017 года в комитете Тульской области по делам загс подвели итоги работы за прошедшие 9 месяцев.

За этот период в области зарегистрировано 47 000 браков. Такой же показатель был и в прошлом году. А вот количество разводов сократилось до 1178. За первые 9 месяцев 2016 года их было 1209.

Механизмом получения государственных услуг в сфере загс воспользовались более 44 000 граждан. Это составляет 58% от общего количества оказанных услуг.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:01 +1
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