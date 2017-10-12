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Туляк напал на таксиста из-за 1000 рублей

Туляк напал на таксиста из-за 1000 рублей

Уголовное дело передано в суд.

Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 35-летнего М. в ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе следствия установлено, что 19 августа М. ехал в такси. Подъехав к одному из домов в д. Харино, пассажир ударил таксиста по голове, а затем — в бок тупым предметом.

Обвиняемый забрал 1000 рублей, которые находились в автомобиле, после чего с места преступления скрылся.

Обвиняемого заключили под стражу. В пресс-службе прокуратуры Тульской области рассказали, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:31 0
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