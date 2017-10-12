Управляющие компании с похожими названиями лишат лицензии

Фото из архива Myslo.

Минстрой предложил запретить выдачу лицензий управляющим компаниям со схожими названиями. Профильный комитет Госдумы уже одобрил соответствующий законопроект. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на замглавы Минстроя Андрея Чибиса.



Сейчас «запасные» лицензии позволяют управляющим организациям быстро переводить дома на управление новой УК и уходить от долгов перед ресурсниками.

– Мы предлагаем исключать дом из лицензии управляющей компании, дважды за год допустившей в отношении этого дома грубые нарушения, а также исключать все дома из лицензии компании-банкрота и аннулировать лицензии, в которых нет ни одного дома, — сказал Чибис.

Согласно законопроекту, если в течение шести месяцев УК не приступила к управлению хотя бы одним многоквартирным домом, лицензия аннулируется.

Поправки, позволяющие лишать УК лицензий за грубые нарушения, были приняты этим летом. Жилищники могут потерять лицензию, если в течение года многократно и грубо нарушали свои обязанности или привлекались к административной ответственности через суд.

Также в России предложили ввести штрафы до 350 тыс. руб. для недобросовестных УК. Этот законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце сентября.