В Богородицке водитель сбежал с места ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

10 октября в 19.50 в Богородицке возле дома № 159 на улице Коммунаров неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21043, врезался в ВАЗ-2103.

В аварии пострадал 18-летний пассажир ВАЗ-21043.

Водитель «четверки» с места ДТП сбежал.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения водителя.