Фото УГИБДД по Тульской области.
В Богородицке водитель сбежал с места ДТП
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят оперативно-разыскные мероприятия.
10 октября в 19.50 в Богородицке возле дома № 159 на улице Коммунаров неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21043, врезался в ВАЗ-2103.
В аварии пострадал 18-летний пассажир ВАЗ-21043.
Водитель «четверки» с места ДТП сбежал.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения водителя.
Другие статьи по темам
Место
Прочее