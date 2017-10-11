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В Богородицке водитель сбежал с места ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Богородицке водитель сбежал с места ДТП

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят оперативно-разыскные мероприятия.

10 октября в 19.50 в Богородицке возле дома № 159 на улице Коммунаров неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21043, врезался в ВАЗ-2103.

В аварии пострадал 18-летний пассажир ВАЗ-21043.

Водитель «четверки» с места ДТП сбежал.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения водителя.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:21 0
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