В Новомосковске в подвале котельной обнаружен труп

Как стало известно Myslo, вчера, 10 октября, в Новомосковске в подвале котельной, расположенной на улице Молодежной, обнаружили труп мужчины. Этот факт подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Личность погибшего сейчас устанавливается. По предварительным данным, мужчина был без определенного места жительства. Сейчас следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.