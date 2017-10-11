Стрельба в Арсеньево: полицейский задержал вора с помощью табельного оружия

Три преступника, по предварительным данным, похитили из чужого дома бензопилу, холодильник и стиральную машинку. Одного из них задержали по горячим следам.

В полицию поступило сообщение, что в Арсеньево в один из частных домов на улице Мира пробрались воры. На место происшествия незамедлительно прибыл старший следователь отделения полиции «Арсеньевское» Михаил Семёнов, входивший в состав следственно-оперативной группы, он находился неподалеку.

Во дворе он заметил мужчину, который, увидев полицейского, стал убегать. Семёнов предупредил злоумышленника, что будет стрелять. Однако подозреваемый не отреагировал.

Только после предупредительного выстрела в воздух беглец остановился.

Еще одного злоумышленника полицейский вместе с подоспевшими коллегами обнаружили в доме. Третий успел убежать, но в настоящее время его личность и местонахождение установлены.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Все трое подозреваемых — местные жители, ранее судимые.

Хозяином указанного дома является житель Москвы, проживающий в Арсеньево только в летний период. Выяснилось, что преступники, по предварительным данным, похитили холодильник, стиральную машину и бензопилу.

– Смелые и решительные действия полицейского помогли в кратчайшие сроки раскрыть кражу. При проведении мероприятий никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.