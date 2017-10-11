новости
новости
Регистрация
В Туле 14 и 20 октября запретят остановку и стоянку транспорта на улице Советской

В Туле 14 и 20 октября запретят остановку и стоянку транспорта на улице Советской

Это связано с проведением фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!».

В Туле в связи с проведением ХVIII Открытого Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» для обеспечения безопасности дорожного движения 14 и 20 октября с 00.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Советской (нечетная сторона) на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:55 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фестиваль улыбнись россияограничат движение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Киреевском районе подрядчик на полгода затянул сдачу домов для переселенцев
В Киреевском районе подрядчик на полгода затянул сдачу домов для переселенцев
Стрельба в Арсеньево: полицейский задержал вора с помощью табельного оружия
Стрельба в Арсеньево: полицейский задержал вора с помощью табельного оружия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.