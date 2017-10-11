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Проверь свою УК: В Туле опубликован рейтинг управляющих компаний-должников

Проверь свою УК: В Туле опубликован рейтинг управляющих компаний-должников

АО «ТНС энерго Тула» составило рейтинг управляющих компаний, имеющих наибольшую задолженность за потребленный ресурс.

Компания «ТНС энерго Тула» сообщает об очередном росте дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию со стороны управляющих организаций. При этом жильцы исправно платят за свет, не догадываясь о том, что деньги не доходят до ресурсников.

А это грозит ограничением подачи электроэнергии управляющим компаниям, в ведении которых находятся общедомовые коммуникации, лифтовое хозяйство и другие важные объекты коммунальной сферы.

В «ТНС энерго Тула» составили рейтинг управляющих компаний, имеющих наибольшую задолженность за потребленный ресурс.

Ознакомиться с рейтингом можно здесь.

Также в рейтинге указаны и ИНН организаций. Потребитель может сверить его с номером, указанным в своей квитанции, и идентифицировать исполнителя коммунальных услуг.

Такая мера поможет жителям и организациям выявлять компании с одинаковыми названиями, которые утратили свою платежеспособность.

На 1 сентября текущего года суммарная задолженность управляющих компаний и предприятий ЖКХ Тульской области перед гарантирующим поставщиком электроэнергии превысила 1,3 млрд рублей. Долг некоторых потребителей достигает нескольких десятков миллионов, а счета, выставленные энергосбытовой компанией, не оплачиваются в течение многих месяцев.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:14 0
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