Проверь свою УК: В Туле опубликован рейтинг управляющих компаний-должников

Компания «ТНС энерго Тула» сообщает об очередном росте дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию со стороны управляющих организаций. При этом жильцы исправно платят за свет, не догадываясь о том, что деньги не доходят до ресурсников.

А это грозит ограничением подачи электроэнергии управляющим компаниям, в ведении которых находятся общедомовые коммуникации, лифтовое хозяйство и другие важные объекты коммунальной сферы.

В «ТНС энерго Тула» составили рейтинг управляющих компаний, имеющих наибольшую задолженность за потребленный ресурс.

Ознакомиться с рейтингом можно здесь.

Также в рейтинге указаны и ИНН организаций. Потребитель может сверить его с номером, указанным в своей квитанции, и идентифицировать исполнителя коммунальных услуг.

Такая мера поможет жителям и организациям выявлять компании с одинаковыми названиями, которые утратили свою платежеспособность.

На 1 сентября текущего года суммарная задолженность управляющих компаний и предприятий ЖКХ Тульской области перед гарантирующим поставщиком электроэнергии превысила 1,3 млрд рублей. Долг некоторых потребителей достигает нескольких десятков миллионов, а счета, выставленные энергосбытовой компанией, не оплачиваются в течение многих месяцев.