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Житель Кимовска выжил после трех ударов ножом в живот

Житель Кимовска выжил после трех ударов ножом в живот

Следственный комитет ведет расследование по факту покушения на убийство в микрорайоне Мирный города Кимовска.

9 октября 2017 года следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Кимовск. Он подозревается в покушении на убийство.

По версии следствия, вечером 9 октября у одного из домов по улице Зубовской микрорайона Мирный города Кимовска подозреваемый во время ссоры нанес своему знакомому не менее трех ударов ножом в живот.

К счастью, довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог: присутствующие при ссоре люди отобрали у него нож.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

сегодня, в 12:30 0
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