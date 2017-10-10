В столовой санатория «Краинские минеральные воды» нашли нарушения

ООО «Санаторий «Краинские минеральные воды» не прошел проверку санитарных врачей: в рамках расследования установлено нарушение требований действующего законодательства РФ в области обеспечения санитарно -эпидемиологического благополучия населения.

В том числе известно, что в пищеблоке санатория не соблюдались санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания. Роспотребнадзор составил протоколы об административных правонарушениях, временно отстранены от работы 10 человек, не прошедшие периодический медицинский осмотр.