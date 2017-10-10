В столовой санатория «Краинские минеральные воды» нашли нарушения
Региональный Роспотребнадзор по письменной жалобе гражданина провел административное расследование в санатории Суворовского района.
ООО «Санаторий «Краинские минеральные воды» не прошел проверку санитарных врачей: в рамках расследования установлено нарушение требований действующего законодательства РФ в области обеспечения санитарно
В том числе известно, что в пищеблоке санатория не соблюдались санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания. Роспотребнадзор составил протоколы об административных правонарушениях, временно отстранены от работы 10 человек, не прошедшие периодический медицинский осмотр.
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