Тульский Роспотребнадзор забраковал более тонны некачественного мяса
Управление Роспотребнадзора в третьем квартале 2017 года проверило 120 объектов по производству и реализации свинины, птицы и продуктов их переработки.
Это 91 организация торговли, 28 организаций общественного питания и предприятие пищевой промышленности ООО «Каргилл».
На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» и его филиалов в ходе внеплановых проверок исследовано 174 образца мяса свинины, мяса птицы и продуктов их переработки, из них 13 образцов не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза (7 образцов по микробиологическим показателям, 6 — по паразитологическим).
Было забраковано 120 партий (из них 94 партий мяса свинины и продуктов его переработки и 26 партий мяса птицы и продуктов его переработки) общим весом 1375 кг.
По результатам мероприятий по контролю на предприятиях пищевой промышленности ООО «Каргилл» (цех по производству замороженных полуфабрикатов из мяса птица) установлены нарушения законодательства. В отношении юридических и должностных лиц указанных предприятий возбуждены дела об административном правонарушении.
За выявленные нарушения возбуждено 132 дела об административном правонарушении (включая нарушения требований к содержанию складских и торговых помещений, условий хранения, несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза,