Тульский Роспотребнадзор забраковал более тонны некачественного мяса

Это 91 организация торговли, 28 организаций общественного питания и предприятие пищевой промышленности ООО «Каргилл».

На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» и его филиалов в ходе внеплановых проверок исследовано 174 образца мяса свинины, мяса птицы и продуктов их переработки, из них 13 образцов не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза (7 образцов по микробиологическим показателям, 6 — по паразитологическим).

Было забраковано 120 партий (из них 94 партий мяса свинины и продуктов его переработки и 26 партий мяса птицы и продуктов его переработки) общим весом 1375 кг.

По результатам мероприятий по контролю на предприятиях пищевой промышленности ООО «Каргилл» (цех по производству замороженных полуфабрикатов из мяса птица) установлены нарушения законодательства. В отношении юридических и должностных лиц указанных предприятий возбуждены дела об административном правонарушении.