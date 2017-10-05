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Житель Донского воровал металлические ограды с могил

Житель Донского воровал металлические ограды с могил

Мужчина может быть причастен к нескольким эпизодам подобных преступлений.

В Донском полицейские установили подозреваемого в совершении ряда краж. В отдел МВД поступали заявления от местных жителей о фактах хищений металлических оград с могил родственников на городском кладбище.

В результате проделанной работы сотрудники полиции выяснили, что к преступлениям причастен 38-летний безработный житель микрорайона Новоугольный.

Полицейские располагают сведениями о причастности мужчины к трём хищениям металлических оград с могил. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в отделе МВД России по г. Донской возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража». 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:11 0
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