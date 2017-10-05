Какие тульские УК не платят за электроэнергию
Энергетики сообщают: накануне отопительного сезона долги за электроэнергию со стороны управляющих компаний выросли! При этом жители исправно платят за свет.
К началу осенне-зимнего периода у энергетиков в реестре должников зарегистрировано 270 договоров с управляющими компаниями региона. Самые крупные компании-должники обслуживают областной центр.
Многомиллионные долги накопились у следующих неплательщиков:
- ООО «УКС г. Тулы»,
- ООО «Управляющая компания «Ваш дом»,
- МУП «Ремжилхоз»,
- ООО «Косогорское ЖКХ»,
- ООО УК «Альянс»,
- ООО «УЖХ»,
- ООО «Новый город».
Руководство же таких организаций, как ООО «ВЕГА», ООО «УЖХ», ООО «Стройуслугасервис», ООО «УК «Домовой», ООО «УК «Комсервис», ООО «УК Доверие» и ООО «Белый парус», не рассчитываются за потребленный энергоресурс с января 2017 года.
Жители исправно оплачивают счета за коммунальные услуги в пользу УК. Но на долю тульских УК приходится порядка 430 млн рублей задолженности за потребленную электроэнергию на ОДН, это больше половины (54%) совокупного долга всех УК области.
В разгар запуска отопительного сезона вопрос долгов за электроэнергию стоит особенно остро.
Управляющие компании, не оплачивая счета, не только нарушают закон, но и ставят под угрозу комфорт жителей.
Энергетики совместно с надзорными органами и прокуратурой проверяют недобросовестные УК и их руководителей. Государственная жилищная инспекция уже провела 57 таких ревизий. По результатам проверок должностные лица могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.
Обращения от ресурсоснабжающих организаций теперь находятся на особом контроле ГЖИ.