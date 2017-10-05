Какие тульские УК не платят за электроэнергию

Энергетики сообщают: накануне отопительного сезона долги за электроэнергию со стороны управляющих компаний выросли! При этом жители исправно платят за свет.

К началу осенне-зимнего периода у энергетиков в реестре должников зарегистрировано 270 договоров с управляющими компаниями региона. Самые крупные компании-должники обслуживают областной центр.

Многомиллионные долги накопились у следующих неплательщиков:

ООО «УКС г. Тулы»,

ООО «Управляющая компания «Ваш дом»,

МУП «Ремжилхоз»,

ООО «Косогорское ЖКХ»,

ООО УК «Альянс»,

ООО «УЖХ»,

ООО «Новый город».

Руководство же таких организаций, как ООО «ВЕГА», ООО «УЖХ», ООО «Стройуслугасервис», ООО «УК «Домовой», ООО «УК «Комсервис», ООО «УК Доверие» и ООО «Белый парус», не рассчитываются за потребленный энергоресурс с января 2017 года.

Жители исправно оплачивают счета за коммунальные услуги в пользу УК. Но на долю тульских УК приходится порядка 430 млн рублей задолженности за потребленную электроэнергию на ОДН, это больше половины (54%) совокупного долга всех УК области.

В разгар запуска отопительного сезона вопрос долгов за электроэнергию стоит особенно остро.

Управляющие компании, не оплачивая счета, не только нарушают закон, но и ставят под угрозу комфорт жителей.

Энергетики совместно с надзорными органами и прокуратурой проверяют недобросовестные УК и их руководителей. Государственная жилищная инспекция уже провела 57 таких ревизий. По результатам проверок должностные лица могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

Обращения от ресурсоснабжающих организаций теперь находятся на особом контроле ГЖИ.