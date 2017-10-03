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В Тульской области под видом сотрудников «Водоканала» орудуют мошенники

В Тульской области под видом сотрудников «Водоканала» орудуют мошенники

Сотрудники тульской полиции обращают внимание граждан на факты мошенничества, зарегистрированные в регионе.

В Донском неизвестная женщина, представляясь работницей «Водоканала», ходила по квартирам и сообщала жителям, что в их доме установили общедомовой фильтр для воды. В связи с этим она требовала со всех проживающих по 5 тысяч рублей.

81-летняя пенсионерка поверила словам гостьи и не позвонила в «Водоканал», чтобы проверить информацию, не потребовала показать документы. Пенсионерка отдала аферистке денежные средства и лишь спустя несколько часов поняла, что стала жертвой мошенничества.

Потерпевшая обратилась в полицию, сообщив о происшествии и описав внешний вид злоумышленницы. Полицейские принимают меры для установления личности и местонахождения женщины.

Приметы: славянской внешности, на вид около 30 лет, одета в темную верхнюю одежду, брюки или джинсы.

В отделе МВД России по городу Донской возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские напоминают жителям области о важности проверки документов у лиц, представляющихся работниками социальных служб и других организаций, а также необходимости проверки по телефону в указанных организациях сведений, которые сообщают визитеры.

В случае подозрения на противоправные деяния, необходимо сразу же обратиться в полицию по телефону 02.

сегодня, в 13:37 +1
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