На программу «Народный бюджет – 2018» в Тульской области подано 1558 заявок

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили реализацию программы «Народный бюджет – 2017» и планы на следующий год. В проект вошла 481 заявка от жителей региона на общую сумму 613 млн рублей. Из них:

392 млн рублей поступят из бюджета области,

114 млн рублей — из муниципальных бюджетов,

107 млн рублей — от жителей региона и благотворителей.

Сейчас заключены контракты по 488 видам работ, 34 — находятся в процессе проведения аукциона. На 52% объектов работы полностью завершены.

Каждый этап реализации проекта контролирует региональное министерство внутренней политики и развития местного самоуправления.

Проведенный ведомством опрос участников программы показал, что большая часть респондентов довольна качеством выполненных работ, а подавляющее большинство опрошенных (96%) поддерживают реализацию проекта в будущем. Главной причиной недовольства жителей стало то, что по некоторым объектам работы еще не завершены, а на ряде объектов были выявлены дефекты. Так, в деревне Деминка Щекинского района подрядчик некачественно отсыпал дорогу щебнем. По решению арбитражного суда он заплатит штраф и компенсирует затраты на проведение экспертизы.

Дорогу исключат из программы «Народный бюджет» и в 2018 году отремонтируют на средства муниципального образования.

В этом году в программу «Народный бюджет» включены 117 заявок на ремонт и асфальтирование дорог в 22 муниципальных образованиях Тульской области.

Срыв аукционов на проведение работ муниципалитеты связывают с заниженными ценами, которые установил хозрасчетный центр. По поручению главы региона в министерстве строительства и ЖКХ проведут анализ цен и выработают предложения, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.

В конкурсном отборе в «Народный бюджет – 2018» было подано 1558 заявок, для участия в конкурсе допущено 1410. Голосование за проекты проходит на портале «Открытый регион» с 25 сентября по 15 октября.