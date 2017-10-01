В Щекинском районе дотла сгорела хозяйственная постройка

Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области

По данным МЧС, при пожаре пострадал один человек.

1 октября в 17.05 на пульт«Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки, расположенной в поселке Старая Огаревка Щекинского района.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. В17.17 пожарные приступили к ликвидации горения. Его ликвидировали в 17.20.

В результате происшествия хозяйственная постройка сгорела полностью.

По данным пресс-службы МЧС по Тульской области, при пожаре пострадал один человек.

Причина пожара устанавливается.

МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону - "01" или с мобильного - "112" и "101".