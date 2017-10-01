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Молодежный «Арсенал» сыграл вничью с «Краснодаром»
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал"

Молодежный «Арсенал» сыграл вничью с «Краснодаром»

Матч 12 круга завершился со счетом 2:2.

1 октября в матче 12 тура молодежный «Арсенал» встретился с «Краснодаром».

Южане не проигрывают уже десять туров. Молодые туляки в сентябре проиграли три матча подряд и опустились на предпоследнюю ступень турнирной лестницы.

Во время матча предупреждения получили защитник канониров Артем Ярмолицкий и полузащитник «Краснодара» Роман Куражов.

Встреча завершилась боевой ничьей — 2:2.

«Арсенал» – мол.«Краснодар» - мол. Краснодар - 2:2 (2:0)

1 октября. Тула. Косая Гора, стадион ДЮСШ «Арсенал», 100 зрителей. Судья Всеволод Жариков (Хабаровск).

Голы: Максименко (35, 1:0), Максумов (43, 2:0), Бородин (80, 2:1), Игнатьев (90, 2:2).

 «Арсенал»: Ушаков, Веприков, Осипов, Маркин, Шустов, Ярмолицкий, Доронин, Седых (Антипов, 79), Максумов (Лобзин, 60), Ивакин (Самойлов, 88), Максименко (Мельников, 86).  

«Краснодар»: Сафонов, Текучев (Черников, 61), Ивашин (Насонкин, 61), Иванов, Парадин (Мавлянов, 74), Уткин, Голубев, Халназаров (Куражов, 67), Бородин, Игнатьев, Сулейманов.

Предупреждения: Ярмолицкий (74), Куражов (82).

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