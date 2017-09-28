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У водителя, насмерть сбившего женщину под Киреевском, сгорела машина

У водителя, насмерть сбившего женщину под Киреевском, сгорела машина

По предварительной информации, мужчина признал свою вину в совершении ДТП.

Напомним, вечером 27 августа на дороге «Быковка – Богородицк» 36-летний водитель сбил женщину-пешехода, а затем скрылся. Несчастная погибла на месте ДТП. Сейчас следователи Киреевского ОМВД разыскивают возможных свидетелей наезда.

Как стало известно MySLO, водитель автомобиля был оперативно установлен и задержан. Он признался в совершении ДТП, а на следующий день его автомобиль сгорел.

После всего произошедшего мужчина обратился за медицинской помощью в психиатрическую лечебницу, находящуюся в посёлке Петелино.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 +1
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