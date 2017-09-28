В Общественной палате Тульской области обсудили меры поддержки инвалидов

Вопросы, которые члены Общественной палаты и Общественных советов при муниципалитетах их области задали министру, большей частью были о мерах поддержки инвалидов, их трудоустройстве и организации доступной среды в общественных зданиях и жилом фонде.

Как пояснил Андрей Филиппов, в Тульской области инвалиды могут рассчитывать на различные виды поддержки. Среди них:

компенсация услуг ЖКХ и содержания жилья для инвалидов всех категорий, проживающих в государственном или муниципальном фонде,

50-процентая компенсация по оплате ЖКУ по нормативам и оплате взносов на капремонт для всех групп,

100 тысяч рублей на ремонт жилья для инвалидов 1-2 групп при доходе не более 3 прожиточных минимумов,

25 тысяч рублей на покупку ноутбука или компьютера и другие виды помощи.

С 2017 года также инвалиды могут получить 500 тысяч рублей, чтобы сделать свое жилье «доступной средой» или купить уже адаптированную квартиру или частный дом.

Кстати, до 1 октября 2017 года во всех муниципалитетах идет обследование жилого фонда на предмет его доступности. Результатом обследования должно стать заключение, по какому сценарию то или иное здание будет приспособлено для доступа инвалидов.

Министр труда и соцзащиты рассказал также общественникам о готовящемся законопроекте о поддержке малоимущих семей. Проект предполагает заменить ежемесячную помощь таким семьям (около 300 рублей) на целевую и выплачивать ее раз в квартал. Такая практика существует во многих субъектах федерации.