В Алексине на стройке погиб рабочий

По предварительным данным, 19 сентября 2017 года в поселке Новогуровский Алексинского района при строительстве дома 27-летний местный житель упал с двухметровой высоты. От полученных повреждений он скончался в больнице спустя несколько дней.

По факту несчастного случая следственный отдел по городу Алексин СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.