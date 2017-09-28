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В Алексине на стройке погиб рабочий

В Алексине на стройке погиб рабочий

27-летний мужчина сорвался с двухметровой высоты.

По предварительным данным, 19 сентября 2017 года в поселке Новогуровский Алексинского района при строительстве дома 27-летний местный житель упал с двухметровой высоты. От полученных повреждений он скончался в больнице спустя несколько дней.

По факту несчастного случая следственный отдел по городу Алексин СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:44 0
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Событие
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Место
Алексинский районпосёлок Новогуровский
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