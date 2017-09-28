В Алексине на стройке погиб рабочий
27-летний мужчина сорвался с двухметровой высоты.
По предварительным данным, 19 сентября 2017 года в поселке Новогуровский Алексинского района при строительстве дома 27-летний местный житель упал с двухметровой высоты. От полученных повреждений он скончался в больнице спустя несколько дней.
По факту несчастного случая следственный отдел по городу
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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