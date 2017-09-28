Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП под Киреевском

Водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Следователи органов внутренних дел ищут очевидцев ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Киреевском районе.

27 августа с 19.30 по 22.30 на автодороге Быковка–Богородицк (автоподъезд к Киреевску), предположительно, автомобиль «Нива» белого цвета сбил женщину-пешехода. В результате ДТП женщина погибла.

В отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемый в совершении ДТП установлен, это 36-летний мужчина. Следователям органов внутренних дел важны показания возможных свидетелей, ведётся их поиск.

Сотрудники полиции просят граждан, которым что-либо известно о происшествии, сообщить по телефону 8 (48754) 6-44-65 в отдел МВД России по Киреевскому району.