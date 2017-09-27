В Киреевске возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к сотруднику ДПС

Подозреваемых пока не задержали.

Вечером 25 августа у входа на территорию Киреевской районной больницы двое сотрудников ДПС подошли к компании пьяных мужчин. Полицейские находились при исполнении служебных обязанностей.

В процессе разговора один из подвыпивших мужчин нанес инспектору ДПС несколько ударов в плечо, грудную клетку и голову.

По данному факту следственным отделом по городу Киреевск СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

В настоящее время установлен круг лиц, которые отрабатываются на причастность к совершению преступления.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.