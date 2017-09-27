Тулякам показали уникальные резные наличники

Фото Дмитрия Дзюбина.

26 сентября на территории этнодвора «Тульский левша» прошел праздник тульского резного наличника. Он был посвящен открытию новой этноартели.

«В Туле появилось еще одно пространство, которое по-настоящему отражает тульский характер и дух. Здесь можно познакомиться с нашими традициями, промыслами. Это место будет интересно как детям, так и взрослым», — подчеркнула заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова.

Еще 5 лет назад это место было производственной территорией с цехами и оптовыми базами. Идея создания на этом месте пространства, объединяющего народные традиции и историю Тульского края, появилась в 2015 году. Тогда здесь было создано подворье мастеров — «Двор веселости и работ». В центре этнодвора расположились скульптуры, изготовленные из сена тульскими мастерами.

На этнодворе развернулись «Харчевные ряды», предлагающие тулякам и гостям города пряники, пастилу и березовый квас; гончарная, полотняная и кузнецкая слободы.

Для гостей «Тульского Левши» организуют мастер-классы по изготовлению глиняной, тульской городской и филимоновской игрушки, созданию обережной фоторамки, рушника и традиционной обережной куклы; а также кузнечному делу. В этом году подворье мастеров пополнится еще одной слободой — плотницкой.

Директор Объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма Елена Арбекова:

- В скором времени откроется новое пространство «Тульский резной наличник» и настоящая плотницкая мастерская. Нам очень бы хотелось, чтобы традиции и ремесла передавались из поколения в поколение. Тульская область стала родиной уникальных ремесел. Одним из таких удивительных ремесел является создание тульского резного наличника. Каждый такой наличник выражает душу своего мастера.

На празднике гостям представили более 15 аутентичных и порядка 30 копий утраченных наличников.

Специалисты Объединения обследовали наличники в Туле, начали работу по их изучению в Крапивне и Белеве. Все наличники войдут в единую электронную базу. Она будет размещена на сайте Объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма.

Роскошную коллекцию тульских наличников собирал и Myslo. Полистать можно здесь.

Этнодвор «Тульский Левша»: Тула, 9 мая, 1 а, б.