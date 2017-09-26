Туляков просят помочь в поиске пропавшего ребенка

Вика Васильева пропала в Новгородской области в 2014 году.

Следственным управлением СК РФ по Новгородской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Виктории Васильевой, 2004 года рождения.

10 сентября 2014 года около 19.00 девочка ушла из дома в г. Боровичи Новгородской области на прогулку и не вернулась. Её местонахождение до сих пор не установлено.

Всем, кто располагает информацией о несовершеннолетней и ее местонахождении, просьба сообщить по тел.: 8-911-614-88-40 (следственное управление по Новгородской области), 8 (4872)36-37-88 (отдел криминалистики следственного управления по Тульской области) либо 02.