На «Щекиноазоте» рабочий попал под лопасти вентилятора: возбуждено уголовное дело

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

От многочисленных травм мужчина скончался в больнице.

23 сентября в щёкинской больнице скончался 46-летний мужчина, доставленный 22 сентября с территории ОАО «Щекиноазот» с многочисленными повреждениями.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, днем 22 сентября на территории «Щекиноазота» во время производства ремонтных работ градирни — устройства для охлаждения большого количества воды потоком атмосферного воздуха — произошел случайный запуск вентилятора. В результате этого слесарь-ремонтник попал под вращающиеся лопасти вентилятора.



Фото с места происшествия.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи определяют круг виновных лиц.