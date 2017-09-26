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На «Щекиноазоте» рабочий попал под лопасти вентилятора: возбуждено уголовное дело
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

На «Щекиноазоте» рабочий попал под лопасти вентилятора: возбуждено уголовное дело

От многочисленных травм мужчина скончался в больнице.

23 сентября в щёкинской больнице скончался 46-летний мужчина, доставленный 22 сентября с территории ОАО «Щекиноазот» с многочисленными повреждениями.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, днем 22 сентября на территории «Щекиноазота» во время производства ремонтных работ градирни — устройства для охлаждения большого количества воды потоком атмосферного воздуха — произошел случайный запуск вентилятора. В результате этого слесарь-ремонтник попал под вращающиеся лопасти вентилятора.


Фото с места происшествия.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи определяют круг виновных лиц.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 0
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