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Смерть ребенка под Ясногорском: подробности трагедии

Смерть ребенка под Ясногорском: подробности трагедии

Известно, что мальчик на велосипеде ехал за своей младшей сестрой.

Управление МВД России по Тульской области устанавливает обстоятельства ДТП в Ясногорском районе, в котором погиб 10-летний ребенок.

Как ранее сообщалось, 23 сентября вечером в селе Денисово водитель автомобиля «Тойота» сбил велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался на месте ДТП до прибытия медиков. 

По некоторым данным, за рулем автомобиля находился врач ясногорской районной больницы — заведующий хирургическим отделением медучреждения.

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, незамедлительно на место происшествия были направлены сотрудники полиции, которые прибыли к месту ДТП, где уже находилась медицинская бригада. В отделе МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Известно, что мальчик ехал на велосипеде за своей четырехлетней сестрой.

Мальчик передвигался по дороге на неосвещенном участке местности без светоотражающих элементов на одежде и своем транспортном средстве.

По неофициальной информации, мать мальчика сама отправила сына за сестрой. При этом женщина не знала, что он поедет на велосипеде.

Как сообщил Myslo источник, эта семья многодетная и неоднократно попадала в поле зрения компетентных органов из-за неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Следственное управление СК РФ по Тульской области инициировало передачу уголовного дела из органов внутренних дел в Следственный комитет для производства дальнейшего расследования.

сегодня, в 12:34 0
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