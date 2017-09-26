В Туле 17-летний «бесправный» водитель устроил ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

25 сентября в 4.30 в Туле возле дома № 18 на улице Колхозной 17-летний молодой человек, управляя автомобилем «Опель Корса», предположительно, не справился с управлением, наехал на земляной вал и опрокинулся. Парень не имеет водительского удостоверения.

В ДТП пострадал водитель. С телесными повреждениями его госпитализировали.

Отметим, что в этом году молодого человека уже штрафовали за то, что он ездит без прав (ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ).