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В Туле 17-летний «бесправный» водитель устроил ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле 17-летний «бесправный» водитель устроил ДТП

Парня госпитализировали с телесными повреждениями.

25 сентября в 4.30 в Туле возле дома № 18 на улице Колхозной 17-летний молодой человек, управляя автомобилем «Опель Корса», предположительно, не справился с управлением, наехал на земляной вал и опрокинулся. Парень не имеет водительского удостоверения.

В ДТП пострадал водитель. С телесными повреждениями его госпитализировали.

Отметим, что в этом году молодого человека уже штрафовали за то, что он ездит без прав (ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:30 0
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