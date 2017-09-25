В Тульской области по факту ДТП, в котором погиб ребенок, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет будет инициировать вопрос о передаче в свое производство материалов уголовного дела.

Вечером 23 сентября в Ясногорском районе произошло страшное ДТП — водитель автомобиля «Мазда» сбил 10-летнего велосипедиста. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Учитывая несовершеннолетний возраст потерпевшего, а также общественный резонанс случившегося, следственное управление СК РФ по Тульской области намерено инициировать вопрос о передаче уголовного дела из органов внутренних дел в Следственный комитет для производства дальнейшего расследования, — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи также проверят информацию, размещенную в СМИ, о несвоевременном прибытии к месту ДТП сотрудников полиции и скорой помощи.

По некоторым данным, за рулем «Мазды» находился врач ясногорской районной больницы — заведующий хирургическим отделением медучреждения.