Спасатели провели учения на Московском вокзале в Туле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле состоялись совместные учения сотрудников Московского железнодорожного вокзала с пожарно-спасательными подразделениями регионального ГУ МЧС.

В тренировке были задействованы сотрудники пожарно-спасательной части №4, работники железной дороги и подразделения службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тульской области.

Согласно сценарию, пожар возник в кассовом зале. Дежурный по вокзалу позвонил по номеру «112», сообщил о пожаре и о том, что в зале могут находиться пострадавшие. В это же время другие сотрудники вокзала включили сигнализацию для оповещения людей и приступили к эвакуации людей и оказанию первой помощи пострадавшим.

Обстановка была максимально приближена к реальной. Прибывшие на место огнеборцы приступили к тушению условного пожара и спасению пострадавших.

Благодаря ежегодным совместным учениям железнодорожников и спасателей отрабатываются совместные действия структур по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на железной дороге. Это приводит к повышению оперативности всех служб.

