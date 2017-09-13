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В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину

В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину

Щёкинец Алексей Исааков ушёл из дома 27 августа и не вернулся.

Тульский поисковый отряд «Лиза Алерт» просит туляков помочь в поисках 38-летнего Алексея Исаакова, который 27 августа ушёл из своей квартиры в Щёкино и не вернулся.

Приметы: Рост 175 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью, короткая стрижка. Был одет: бежевая кофта, джинсы синие, жилетка дутая бордового цвета, белые кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 8-960-619-47-30.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:57 +1
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