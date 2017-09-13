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В аварии под Новомосковском погиб водитель перевернувшейся машины
Фото очевидца

В аварии под Новомосковском погиб водитель перевернувшейся машины

Водитель «Волги» не справился с управлением, врезался в ограждение и вылетел на встречную полосу.

О серьёзном ДТП на дороге «Тула – Новомосковск», произошедшем накануне вечером, мы уже писали. Корреспондентам MySLO удалось выяснить подробности аварии.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, 50-летний водитель автомобиля  «Волга Сайбер», предположительно не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, затем машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Logan под управлением 27-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель автомобиля «Волга Сайбер» от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Водитель второй легковушки и его пассажирка – 25-летняя девушка с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +2
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