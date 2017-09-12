Погода в Туле 13 сентября: дождь с грозой и сильный ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Днём небольшой, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм).

В отдельных районах возможна гроза. Ветер южной четверти, 7-12 метров в секунду, днём во время грозы порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 10 до 15 градусов тепла, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.