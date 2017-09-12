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В Туле юный велосипедист попал под колеса автомобиля

В Туле юный велосипедист попал под колеса автомобиля

Мальчик переезжал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

10 сентября в 17.40 в Туле на перекрестке Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Спарк», сбила 12-летнего велосипедиста.

Мальчик переезжал проезжую часть дороги по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

На следующий день ребенок обратился в больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем велосипедистам о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения!

В возрасте до 7 лет передвигаться на велосипеде разрешено только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), в специальных местах, закрытых от движения автомобилей.

С 7 до 14 лет разрешено движение по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), велосипедным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными знаками.

С 14 лет разрешено движение по крайнему правому ряду проезжей части дороги, но только при отсутствии велосипедных и велопешеходных дорожек.

Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу. Подъехав к переходу, вам необходимо слезть с велосипеда и пройти пешком через дорогу.

Очень важно использовать велошлем и защитную амуницию. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе и использовать предметы со световозвращающими элементами.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:29 +3
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