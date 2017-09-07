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В ДТП на улице Приупской в Туле пострадали два человека

В ДТП на улице Приупской в Туле пострадали два человека

Госавтоинспекция информирует о ДТП, произошедших за минувшие сутки.

6 сентября в 15.50 в Туле на улице Приупской у дома №1-а 19-летний парень на «Фиате Албеа», предположительно, не справился с управлением и сбил столб освещения. В результате ДТП молодой человек пострадал, также получил травмы его 18-летний пассажир. Госпитализация не потребовалась – мужчинам оказали помощь и отпустили домой.

 

В тот же день в 8.30 на 85-м километре автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» мужчина 1987 года рождения на «Ладе Калина» совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-211540 под управлением своего ровесника, после чего ВАЗ съехал в придорожный кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-211540, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

 

Вечером 6 сентября в 21.00 в пос. Ленинский на улице Луговаой возле дома №11 мужчина 1953 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-21214, совершил съезд в придорожный кювет и врезался в дерево. Предположительно, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП пострадала его 57-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.

сегодня, в 12:09 0
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