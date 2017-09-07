новости
новости
Регистрация
Туляки незаконно дали «прописку» 20 иностранцам
Фото: mos.news

Туляки незаконно дали «прописку» 20 иностранцам

Сотрудники полиции задержали двоих жителей областного центра за совершение этого нарушения.

За минувшие сутки тульские полицейские выявили 20 незаконно зарегистрированных иностранцев.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области, в фиктивной прописке мигрантов подозревают двоих жителей областного центра. 33-летний мужчина в Советском округе и 63-летняя жительница поселка Рудаково зарегистрировали в своих квартирах по 10 иностранцев. При этом никто из них фактического места для проживания предоставлять зарегистрированным не собирался.

Подозреваемые признались в содеянном. Сейчас полицейские выясняют все детали произошедшего.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:03 0
Другие статьи по темам
Событие
Незаконная пропискаиностранные гражданемигранты
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ДТП на улице Приупской в Туле пострадали два человека
В ДТП на улице Приупской в Туле пострадали два человека
В Торговом комплексе «Парадиз» началась акция «Покупай! Подарки получай!»
В Торговом комплексе «Парадиз» началась акция «Покупай! Подарки получай!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.