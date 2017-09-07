Туляки незаконно дали «прописку» 20 иностранцам

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За минувшие сутки тульские полицейские выявили 20 незаконно зарегистрированных иностранцев.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области, в фиктивной прописке мигрантов подозревают двоих жителей областного центра. 33-летний мужчина в Советском округе и 63-летняя жительница поселка Рудаково зарегистрировали в своих квартирах по 10 иностранцев. При этом никто из них фактического места для проживания предоставлять зарегистрированным не собирался.

Подозреваемые признались в содеянном. Сейчас полицейские выясняют все детали произошедшего.