Две жительницы Киреевска избили инспектора ДПС

Женщины набросились на дорожного полицейского, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к инспектору ДПС, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Нетрезвая жительница Киреевска вместе со своей подругой ехали на автомобиле. Их остановили сотрудники ДПС. Чтобы помешать составлению протокола за езду в пьяном виде, водитель и ее знакомая набросились на дорожного полицейского и избили его.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные установление обстоятельств произошедшего.