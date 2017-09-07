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Две жительницы Киреевска избили инспектора ДПС

Две жительницы Киреевска избили инспектора ДПС

Женщины набросились на дорожного полицейского, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к инспектору ДПС, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
 
Нетрезвая жительница Киреевска вместе со своей подругой ехали на автомобиле. Их остановили сотрудники ДПС. Чтобы помешать составлению протокола за езду в пьяном виде, водитель и ее знакомая набросились на дорожного полицейского и избили его. 
 
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные установление обстоятельств произошедшего.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:24 +3
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