В Суворове сгорел экскаватор

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

3 сентября в 20.00 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании экскаватора «Исибин», расположенного в Суворове на улице Тульской.

Спустя две минуты на место происшествия прибыли два пожарных расчета. В 20.05 огонь был потушен. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

В результате происшествия выгорел моторный отсек и салон экскаватора.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.