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Погода в Туле 4 сентября: туман и дождь
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 4 сентября: туман и дождь

Днем воздух прогреется до +22 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября в нашем регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
 
Ветер северо-восточный ночью 2−7 м/с, днём — 5−10 м/с. Температура воздуха ночью от +8 до +13°С, днем — от +17 до +22°С. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст.
 
В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Будьте внимательны на дорогах!
 
 
сегодня, в 08:00 +1
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