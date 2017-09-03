Погода в Туле 4 сентября: туман и дождь

Фото Алексея Пирязева.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября в нашем регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный ночью 2−7 м/с, днём — 5−10 м/с. Температура воздуха ночью от +8 до +13°С, днем — от +17 до +22°С. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Будьте внимательны на дорогах!