В Туле в Яснополянском лесничестве продолжился снос незаконных цыганских домов

Координационный штаб по урегулированию ситуации в тульских цыганских поселениях продолжает плановые мероприятия по наведению порядка в местах компактного проживания цыганского населения.

На территории Яснополянского лесничества около населенного пункта пос. Косая Гора расположены 63 постройки, в которых проживают 296 лиц цыганской народности. С 2016 года департаментом лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области ведется работа по подаче исковых заявлений на снос данных самовольных строений.

На настоящий момент вынесены судебные решения о сносе всех вышеуказанных строений. Некоторые жители уже начали исполнять судебные решения самостоятельно. По имеющейся информации, 19 строений были демонтированы полностью, 42 строения имеют признаки частичного разбора.

Для производства раб от привлечена спецтехника. Для организации безопасности населения и во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций, на время демонтажа домов организовано дежурство карет скорой помощи, аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций, пожарного расчета МЧС России по Тульской области, сотрудников правоохранительных органов.

Также на месте работ находятся представители органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и под разделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Туле.