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В Ясногорском районе рухнул параплан: двое погибших

В Ясногорском районе рухнул параплан: двое погибших

На месте крушения работают сотрудники полиции, выясняются детали трагедии.

Сегодня, примерно в 15.30, в Ясногорском районе, неподалёку от деревни Щебочеево, произошло крушение параплана с мотором.

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, 62-летний мужчина-пилот и его пассажирка – 12-летняя девочка, погибли на месте.

По неподтверждённым данным, летательный аппарат совершил жёсткую посадку и загорелся. На месте крушения был отец девочки – он пытался вытащить ребёнка и пилота из машины. Произошёл взрыв – мужчина получил серьёзные ожоги, но выжил.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все детали случившегося и выясняют причину аварии.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:05 +1
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Тульская областьЯсногорский район

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