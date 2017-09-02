В Тульской области завершился купальный сезон

Летом 2017 года сотрудниками регионального ГУ МЧС совместно с сотрудниками территориальных администрация проводилась работа по недопущению купания населения в необорудованных местах. Было выставлено 549 аншлагов, на местах работали дежурные группы.

Государственными инспекторами подразделений ГИМС проводилась работа по обеспечению безопасности в детских лагерях. Проводились практические занятия по мерам безопасности при купании, оказанию первой помощи, а также тематические викторины и конкурсы. В профильной акции «Научись плавать» приняли участие более 11000 юных туляков.

Во время купального сезона спасателями проведено более 260 патрулирований водных объектов совместно с рыбоохраной, сотрудниками ВОСВОД и полиции. В местах отдыха населения работали 25 передвижных спасательных постов. На организованных пляжах и местах массового отдыха населения гибели людей не допущено.

В связи с окончанием купального сезона спасатели обращаются к жителям Тульской области с просьбой воздержаться от купания и не допускать пребывание детей на водоеме без присмотра взрослых.