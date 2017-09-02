В Богородицком районе ищут родственников погибшего в 1941 году бойца РККА

По официальным данным, Иван Брунов пропал без вести в Навлинском районе Брянской области.

Поисковики просят туляков помочь в поисках родственников бойца Красной Армии, погибшего в Брянской области. Останки Ивана Петровича Брунова были найдены поисковым отрядом в Навлинском районе 27 августа. По предварительной информации, он погиб 16 октября 1941 года.

Однако в официальных документах военного времени Иван Брунов был записан как «пропавший без вести» и вплоть до середины 50-х годов числился неплательщиком алиментов.

Искателям удалось установить место рождения бойца – это Богородицкий район Тульской области, Вязовский сельсовет, деревня Вязовка. По данным документов, уточняющих потери, там проживала мать Ивана Брунова – Пелагея Васильевна.