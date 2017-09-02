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В Богородицком районе ищут родственников погибшего в 1941 году бойца РККА

В Богородицком районе ищут родственников погибшего в 1941 году бойца РККА

По официальным данным, Иван Брунов пропал без вести в Навлинском районе Брянской области.

Поисковики просят туляков помочь в поисках родственников бойца Красной Армии, погибшего в Брянской области. Останки Ивана Петровича Брунова были найдены поисковым отрядом в Навлинском районе 27 августа. По предварительной информации, он погиб 16 октября 1941 года.

Однако в официальных документах военного времени Иван Брунов был записан как «пропавший без вести» и вплоть до середины 50-х годов числился неплательщиком алиментов.

Искателям удалось установить место рождения бойца – это Богородицкий район Тульской области, Вязовский сельсовет, деревня Вязовка. По данным документов, уточняющих потери, там проживала мать Ивана Брунова – Пелагея Васильевна.

Если вам что-либо известно о родственниках красноармейца Брунова – сообщите поисковику Максиму Волкову.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:30 +3
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