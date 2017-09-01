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Фестиваль «ПереДвижение» в Чекалине: афиша

Фестиваль «ПереДвижение» в Чекалине: афиша

Приглашаются все желающие!

2 и 3 сентября в Чекалине пройдет VI Международный арт-фестиваль «ПереДвижение-2017». Подробнее об этом мероприятии мы писали здесь.

Участников фестиваля ждет автопробег из самого большого города России в самый маленький (то есть из Москвы в Чекалин).

Путь автопробега пройдет через малые исторические города Тульской и Калужской областей: Венев, Богородицк, Донской, Епифань, Крапивну, Одоев, Белев, Чекалин (здесь намечен промежуточный финиш и отдых на фестивале) и обратно: Козельск, Боровск, Малоярославец и Обнинск.

Зарегистрироваться на фестиваль и получить более подробную информацию о нем можно здесь. Онлайн-регистрация заканчивается 1 сентября в 23.00. А 2 сентября регистрацию можно пройти в Чекалине, перед входом на территорию фестиваля, в специальной палатке оргкомитета.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:28 +3
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