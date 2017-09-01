Сотрудники тульской Госавтоинспекции напомнили школьникам ПДД

Фото УГИБДД по Тульской области.

1 сентября сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, и напомнили школьникам правила безопасного поведения на дороге.

госавтоинспекция

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят родителей напомнить детям, что нельзя выбегать из стоящего транспорта или иного препятствия, которое ограничивает обзор. Выйдя из общественного транспорта, нужно подождать, пока он отъедет и, убедившись в отсутствии другого транспортного средства, внимательно и спокойно переходить дорогу.

Родители! Повторите с ребятами простые правила для пешехода: переходить дорогу необходимо только в строго отведенных для этого местах на разрешающий зеленый сигнал светофора. Всегда нужно смотреть по сторонам, даже когда идешь по пешеходному переходу. Не забывайте использовать светоотражатели, чтобы быть заметнее для водителей.

Основной способ формирования навыков поведения — подражание взрослым. Не обучайте детей неправильному поведению на дороге личным примером.

Если ребенок перейдет дорогу в неположенном месте или на красный свет светофора вместе с вами, то он в дальнейшем сделает это без вас.

Личный положительный пример законопослушного поведения на дороге — самый надёжный способ сохранить свою жизнь и жизнь детей на дорогах.

Помните о необходимости обеспечения безопасности при перевозке детей. Не забывайте сами пристегиваться в машине и используйте для детей специальные удерживающие устройства, соответствующее его весу и возрасту. До 7 лет использование люльки или автокресла обязательно! Если возраст ребенка от 7 до 11 лет (включительно), то допускается использовать как детское удерживающее устройство, так и штатный ремень безопасности, но только, если ребенок перевозится на заднем сидении автомобиля.

Управляя транспортным средством, будьте особенно внимательными и снижайте скорость, подъезжая к образовательным учреждениям, больницам, остановкам и др. местам, где можно ожидать появление юных пешеходов.