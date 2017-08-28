Тульский дембель украл у сослуживца банковскую карту

Вернувшись из казармы, домой он снял с неё четыре тысячи рублей.

Приговором мирового судьи участка № 78 Центрального района Тулы 20-летний житель областного центра признан виновным в краже банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 21 апреля, примерно в 11.00, осужденный, находясь в казарме воинской части, где он проходил срочную службу, похитил из сумки сослуживца банковскую карту на имя его отца. В тот же день молодой человек был уволен в запас и вернулся домой.

Спустя несколько дней, зная пин-код карты, который ему ранее сообщил сам потерпевший, вор снял со счета четыре тысячи рублей и распорядившись ими по своему усмотрению.

Суд учёл смягчающие обстоятельства – явку с повинной, признание вины, а также раскаяние в содеянном. Молодому человеку назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.